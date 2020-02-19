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老婦寒夜迷途家屬上網急尋 警找回時女兒瞬間爆淚

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
女兒一看見母親被找回，立刻上前替母親披上大外套，深怕母親因此著涼。記者巫鴻瑋／翻攝
女兒一看見母親被找回，立刻上前替母親披上大外套，深怕母親因此著涼。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市林口區一名70歲婦人，昨在僅6度低溫的夜晚走失，女兒擔心母親遇上意外，急得報警求救，甚至上網在地方臉書社團請網友幫忙協尋，警方利用巡邏警力仔細尋找老婦行蹤，還請里長廣播請居民注意，果然皇天不負苦心人，在民眾協助下順利將老婦尋回，女兒見到母親瞬間更是噴淚痛哭，直呼人平安就好。

一度走失的70歲黃姓老婦人，昨日下午被家人發現外出後遲遲未歸，僅知道她最後出現的位置是在仁愛路上某間藥局附近，擔心入夜後的低溫，老母親身體會受不了，才急得報警求救，並上網協尋。

林口警方受理報案後，考量老婦人有失智情況，尤其連日寒流來襲，老人家身體恐怕會受不了，因此積極協助家屬尋人，甚至出動里長廣播系統，通報居民幫忙注意，並派警力巡邏找人。

晚間10時許，突然有民眾報案表示疑似在民治路看見老婦人遊蕩的身影，員警立刻前往現場，果然發現就是走失的黃姓老婦，隨後立刻通知家屬前來將人帶回，老婦的女兒一見到老母親，立刻爆淚、喜極而泣，並拿來大外套替母親披上。

婦人的女兒表示，十分感謝警方的幫忙；林口警方也向她提供建議，可以到區公所為長輩申請免費的防走失手鍊，如果家中長輩離家走失無法返回時，只要藉由手鍊上的資訊就能順利快速找回。

女兒一看見母親被找回，立刻上前替母親披上大外套，深怕母親因此著涼。記者巫鴻瑋／翻攝
女兒一看見母親被找回，立刻上前替母親披上大外套，深怕母親因此著涼。記者巫鴻瑋／翻攝

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