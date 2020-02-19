土城金城路上驚傳火警 疑似陽台雜物起火

新北市土城區今日下午3時許驚傳火警，金城路二段上一棟大樓5樓陽台突然起火，大樓警報聲隨之而起，路過民眾看見濃煙從5樓竄出，還不時冒出火舌，嚇得隨即報案，消防獲報後趕抵現場，並在15分鐘內將火勢撲滅，所幸並無任何人員傷亡，詳細起火原因仍待火調處調查。

據了解，該棟大樓5樓陽台今日下午3時38分突然起火，起火點疑似是陽台堆放的雜物，火勢也從5樓向上蔓延至6樓陽台，路過民眾見狀立即報案，消防隊獲報後共派出28輛車與85名消防員趕抵現場，火勢也在15分鐘內迅速撲滅。