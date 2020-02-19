快訊

劉真爆裝葉克膜 吳宗憲鬆口：辛龍在醫院照顧

鑽石公主號新增79例新冠肺炎確診 累積感染621人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

2線道左轉專用道直行被檢舉 她：形同陷阱

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗市國華路在正發路、正展路口內側車道設左轉專用道，直行車稍不注意就違規。記者范榮達／攝影
苗栗市國華路在正發路、正展路口內側車道設左轉專用道，直行車稍不注意就違規。記者范榮達／攝影

苗栗市國華路多處路口，號誌設有左轉時相，不乏單向2線車道內側車道配合規畫左轉專用道，一名賴姓市民日前開車在國華路、正發路、正展路口，開車直行接近路口，才發現是左轉車道，根本來不及反應，只能繼續直行，沒想到就被檢舉交通違規，不久就收到罰單，她抱怨形同製造交通違規陷阱。

賴女說，內線車道一路直行好好的，「突如其來」變左轉專用道，有如設陷阱，甚至駕駛人違規不自知，她後來乖乖繳罰單，但很不服氣，希望相關單位研商解決之道，減少民怨。

苗栗縣有多處路口類似國華路狀況，縣議員鄭碧玉等人也多次在縣議會反映民眾迭有怨言，苗栗縣警局交通隊長林炎巨表示，警方收到檢舉，依法行政開罰違規，警方去年10月還特別在道路交通安全聯席會議提案，建請各道路主管（管理）機關全面檢討，並檢視改善，決議是就個案會勘解決。

苗栗縣政府工務處長古明弘指出，道路交通標誌標線號誌設置規則等規定，因路口左轉交通量大的需求，設置左轉專用道路及號誌時相，沒有硬性規定路幅，2線車道以20公尺長的雙白線區隔出左轉專用道，轉彎車子依路面指示標線，距離路口30公尺就要進入最內或最外車道，準備左轉或右轉，可能因駕駛人沒有注意，才會在路口來不及反應。

古明弘說，2線車道的內側車道左轉專用道，當初設置是經過有關單位人員勘察，認定有必要性，如果要改變，還是要就個案路口會勘研商。

不過，有部分員警認為2線車道內側車道左轉專用道並非無解，需要有關單位正視，例如國華路、橫車路口最近就是退縮分隔島，單向2向車道內側加設左轉專用路，此外，如果限於路幅不足，而又有左轉需求，可以禁止左轉，另指示替代道路，或設置早開、遲閉號誌或輪放號誌，塗銷雙白線，單向2線車道可以順暢直行或轉彎，友善用路人習慣兼顧安全。

車道 苗栗縣 罰單
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

影／徐筱菁遞補苗縣議員 徐耀昌頒當選證書「徐家的榮耀」

苗縣議長匯集1500愛心口罩 轉贈計程車運將

影／一起來防疫！苗栗縣議長鍾東錦捐口罩給計程車司機

苗栗違反居家檢疫開罰2件 女子出門買咖啡罰1萬

相關新聞

土城金城路上驚傳火警 疑似陽台雜物起火

新北市土城區今日下午3時許驚傳火警，金城路二段上一棟大樓5樓陽台突然起火，大樓警報聲隨之而起，路過民眾看見濃煙從5樓竄出...

2線道左轉專用道直行被檢舉 她：形同陷阱

苗栗市國華路多處路口，號誌設有左轉時相，不乏單向2線車道內側車道配合規畫左轉專用道，一名賴姓市民日前開車在國華路、正發路...

找到離散21年生父竟在監 女子視訊探監掩面泣訴思念

新竹縣21歲女子小敏（化名）出生後約2個月大時，因父母離婚，生父無力教養，最後送人領養，小敏長大後積極尋找生父，終得知生...

情侶領養6貓1個月卻死光 檢方採信染貓瘟不起訴

高雄荊姓男子及藍女情侶檔前年9月間陸續領養6隻幼貓，卻僅約1個月相繼死亡，高雄市政府懷疑兩人涉虐貓，依違反動保法送辦。高...

影／不明原因暴衝 6旬翁開車撞對向騎樓2輕傷

63歲陳姓男子今天上午9時許駕車自新北市永和區中正路段上一間大樓停車場欲離開時，因不明原因導致操作不慎，駛出後直接撞上對...

獲美女警察「大海撈針」找回手機 美國帥叔：永記在心

40歲美籍男子Frank不慎將手機遺失小黃上，警員李曉薇獲報，透過司機說明的載客路線，判斷出Frank投宿的旅店，並致電...

悚！向朋友討債反被刺 肚子插刀求救豆漿店

王姓男子今天凌晨向李姓男子追債，雙方起衝突，王反遭刺殺，右上腹插著一把刀，僅露出刀柄，負傷跑到附近豆漿店求救，店家報警，將他送醫，手術後暫無生命危險。警方稍後追捕到涉案的李姓男子，查出他涉恐嚇罪嫌受通緝中，警方依殺人未遂罪嫌深入查辦。

2少年攔計程車搶劫 司機身中多刀見骨

台中市西屯區9日清晨4時許傳出隨機攔車強盜案，一名白牌計程車司機行經該處時，讓兩男上車，對方卻拿出開山刀恐嚇「錢拿出來」，司機不願配合，遭歹徒攻擊，棄車逃出車外仍被追砍，身中多刀傷勢見骨；歹徒行凶後拿走車內現金、手機後逃逸。警方循線10日逮回涉案張姓男子、少年，全案依強盜罪嫌移送後，檢方聲押二人獲准。

影／七旬翁開車閃神「偏一下」 連撞三車到案辯：沒撞

台中市七旬林姓老翁上月底開車行經南區工學二街時，轎車突然往右偏，連續撞倒停放在路旁的3輛機車，但林肇事後裝作沒事，駛離現...

萬安演習警報響 老翁急返家害機車騎士摔死遭訴

台北市去年舉行萬安演習時，家住環河南路二段附近的陳姓老翁（81歲）聽到演習警報聲後，騎著單車想要趕緊回家，他穿越環河南路...

影／頭頂加這盞燈 老花警深夜「看得清了」

警察晚間執行酒駕擴檢或取締違規勤務，昏暗不明的燈光，不僅增加值勤風險，也對視力相當吃重。大台中警友會繼中站站長張仕宗感念...

影／新店耕莘傳火警疏散百人 15分鐘滅火無人傷亡

新北市新店區耕莘醫院今天上午10時許發生一起火警，A棟大樓6至7樓的雜物間因不明原因起火燃燒，民眾從醫院外面發現陽台在冒...

熱門新聞

涉詐助理費1090萬 桃市6連霸議員舒翠玲遭聲押

散布死亡白牌司機去過八大行業假訊息 調查局約談網友

台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？

懷疑女友劈腿 男子醋海生波掐死女友棄屍山區

桃園衛浴公司經營不善 老闆夫妻開車到祖墳尋短雙亡

台中驚傳凌晨二匪攔車強盜 白牌司機遭砍手腳搶走財物

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。