2線道左轉專用道直行被檢舉 她：形同陷阱

苗栗市國華路多處路口，號誌設有左轉時相，不乏單向2線車道內側車道配合規畫左轉專用道，一名賴姓市民日前開車在國華路、正發路、正展路口，開車直行接近路口，才發現是左轉車道，根本來不及反應，只能繼續直行，沒想到就被檢舉交通違規，不久就收到罰單，她抱怨形同製造交通違規陷阱。

賴女說，內線車道一路直行好好的，「突如其來」變左轉專用道，有如設陷阱，甚至駕駛人違規不自知，她後來乖乖繳罰單，但很不服氣，希望相關單位研商解決之道，減少民怨。

苗栗縣有多處路口類似國華路狀況，縣議員鄭碧玉等人也多次在縣議會反映民眾迭有怨言，苗栗縣警局交通隊長林炎巨表示，警方收到檢舉，依法行政開罰違規，警方去年10月還特別在道路交通安全聯席會議提案，建請各道路主管（管理）機關全面檢討，並檢視改善，決議是就個案會勘解決。

苗栗縣政府工務處長古明弘指出，道路交通標誌標線號誌設置規則等規定，因路口左轉交通量大的需求，設置左轉專用道路及號誌時相，沒有硬性規定路幅，2線車道以20公尺長的雙白線區隔出左轉專用道，轉彎車子依路面指示標線，距離路口30公尺就要進入最內或最外車道，準備左轉或右轉，可能因駕駛人沒有注意，才會在路口來不及反應。

古明弘說，2線車道的內側車道左轉專用道，當初設置是經過有關單位人員勘察，認定有必要性，如果要改變，還是要就個案路口會勘研商。

不過，有部分員警認為2線車道內側車道左轉專用道並非無解，需要有關單位正視，例如國華路、橫車路口最近就是退縮分隔島，單向2向車道內側加設左轉專用路，此外，如果限於路幅不足，而又有左轉需求，可以禁止左轉，另指示替代道路，或設置早開、遲閉號誌或輪放號誌，塗銷雙白線，單向2線車道可以順暢直行或轉彎，友善用路人習慣兼顧安全。