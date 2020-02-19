榮總檢驗室冰箱起火 醫護人員持滅火器迅速撲滅
台北榮總第二門診大樓，今天下午2點41分發生火警，起火點位在4樓皮膚科第二檢驗室的冰箱，疑因馬達短路起火，醫院人員驚見火勢後，立刻啟動消防自衛編組，自行用滅火器撲滅火勢，現場並無疏散人員，也無人受傷。
北市消防局今天下午2點41分獲報，榮總第二門診大樓發生火警，立即派出人車馳援，消防人員2點45分到場後，4樓皮膚科第二檢驗室冰箱馬達起火，醫院消防自衛編組在2點50分，自行用滅火器撲滅，現場無人員傷亡，也無疏散病患，結束一場火警驚魂記。
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