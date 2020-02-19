情侶領養6貓1個月卻死光 檢方採信染貓瘟不起訴

高雄荊姓男子及藍女情侶檔前年9月間陸續領養6隻幼貓，卻僅約1個月相繼死亡，高雄市政府懷疑兩人涉虐貓，依違反動保法送辦。高雄地檢署查出，荊姓情侶檔領養的其中2隻各因「胸腔赫尼亞疾病」、感染貓瘟死亡，由於貓瘟高傳染性且高死亡率，其他隻極可能跟著感染致死，也查無其他施虐事證，偵結後不起訴2人。

高雄市政府移送指出，荊姓男子、藍姓女子2018年9月3日起，先後向同一名飼主領養6隻幼貓，卻直到10月16日接連全數死亡，由於2隻有骨折、胸腔赫尼亞病狀況，其他隻在病故前出現食慾不振、嘔吐症狀，懷疑這對情侶檔有涉及惡意傷害動物罪嫌。

檢方調查，荊姓男子及藍女前年9月21日帶6隻貓去寵物館住宿，因其中1隻「小白」呼吸異常，館方帶去就診發現橫膈膜破損導致胸腔赫尼亞，27日接回後，28日再帶其他5隻去寵物館住宿，而小白29日死亡，30日館方將另隻食慾下降的「小虎」送醫，發現染貓瘟，10月1日小虎也死亡。

不過荊姓男子及藍女否認虐待動物，去住寵物旅館後2隻死亡，剩下4隻藍女帶回去養，兩人也在10月底分手。

寵物館員工作證指出，小貓身上看不出有虐待的痕跡；動物醫院周姓醫師證稱，胸腔赫尼亞疾病可能先天的或後天強力外力導致，不過小白沒有外傷，而貓瘟是高傳染性、高死亡率疾病，其他貓感染貓瘟相繼死亡，並非不無可能。

檢方認為，除2隻貓死因明確，其他隻相繼感染貓瘟，並非不無可能。沒有其他事證指出兩人虐貓，不能僅憑領養6隻貓後相繼死亡，就認定有惡意傷害犯行。