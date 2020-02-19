31歲男子死在車內有燒過炭火 家人久沒看到他

31歲林姓男子今天被發現，車停台中市梧棲區路邊，他死在車內，遺體已發臭，車內有燒過的炭火，家人說很久沒看到他，警方正調查他死因。

今天下午，清水警方接到通報，梧棲區路邊停放轎車 傳出臭味，員警到場調查，發現一名男子死在車內。

據了解，31歲林姓男子是梧棲當地人，家人說，去年冬至前就沒看過他，不知他做什麼工作。

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