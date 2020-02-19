影／不明原因暴衝 6旬翁開車撞對向騎樓2輕傷

63歲陳姓男子今天上午9時許駕車自新北市永和區中正路段上一間大樓停車場欲離開時，因不明原因導致操作不慎，駛出後直接撞上對面公車站牌與店家騎樓，並潑及恰好開車經過的袁姓駕駛(64歲)與騎腳踏車經過的蔡姓駕駛(29歲)，所幸兩人送醫後僅輕傷。

陳男指稱，當時他開車要從大樓停車場出來，卻因不知何事造成車輛失控，衝出停車場後撞上當時恰好開車經過的袁男以及騎腳踏車的蔡男，更差點衝進對面麵店裡面，所幸僅造成袁、蔡兩人手、腳部分擦挫傷，經送醫檢查後暫無大礙。