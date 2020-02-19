影／不明原因暴衝 6旬翁開車撞對向騎樓2輕傷
63歲陳姓男子今天上午9時許駕車自新北市永和區中正路段上一間大樓停車場欲離開時，因不明原因導致操作不慎，駛出後直接撞上對面公車站牌與店家騎樓，並潑及恰好開車經過的袁姓駕駛(64歲)與騎腳踏車經過的蔡姓駕駛(29歲)，所幸兩人送醫後僅輕傷。
陳男指稱，當時他開車要從大樓停車場出來，卻因不知何事造成車輛失控，衝出停車場後撞上當時恰好開車經過的袁男以及騎腳踏車的蔡男，更差點衝進對面麵店裡面，所幸僅造成袁、蔡兩人手、腳部分擦挫傷，經送醫檢查後暫無大礙。
經警方到場實施酒測，發現3人均無酒駕，因陳男衝撞則造成公車電子站牌、腳踏車、店家騎樓柱子等物品損毀，後續交由永和分局交通分隊處理，並由陳男與相關單位、人員協調賠償事宜。
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