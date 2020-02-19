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獲美女警察「大海撈針」找回手機 美國帥叔：永記在心
40歲美籍男子Frank不慎將手機遺失小黃上，警員李曉薇獲報，透過司機說明的載客路線，判斷出Frank投宿的旅店，並致電該店客服。一小時後手機響起，原來是Frank打來，他表示手機可以向大海撈針被台灣警察尋回，台警的工作作態度讓他永記在心。
大同分局重慶北路派出所警員李曉薇，本月9日接獲一名計程車司機，手上拿著iPhone手機報案稱，乘客將手機遺留在車上，因有鎖碼，無法聯繫失主，便拿到派出所報案。
因手機介面是英文，李員初判失主是外國人士，便利用司機提供的載客路線拼湊線索，最後研判失主應住在大安區遠東國際大飯店，立刻聯繫飯店客服，要求客服幫忙詢問。
果然一小時後手機響起，原來是美國籍失主Frank來電，他開心說手機是酒後搭計程車遺失，裡面存有這次台灣5日遊的照片，沒想到會失而復得，非常感謝李員積極態度。
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