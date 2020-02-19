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新北八旬失智老人迷途 海山暖警協助帶你回家

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導
新北市板橋區八旬失智老人前晚迷途，竟走到土城區，海山暖警在土城里長通報協助下，順利找到老翁協助帶返家。圖／警方提供
新北市板橋區八旬失智老人前晚迷途，竟走到土城區，海山暖警在土城里長通報協助下，順利找到老翁協助帶返家。圖／警方提供

新北市警局海山警分局文聖派出所前晚接獲民眾報案，稱其父親平日固定於下午到附近的八德公園散步，都在傍晚前回家，但當日卻遲遲未見父親返家；因父親有失智的症狀，家屬十分擔心，所以焦急的到派出所報案。

文聖所17日晚以失蹤人口案件受理後，立即通報所屬各單位及鄰近分局，並整理黃姓老翁照片、監視器畫面影像及個人明顯特徵等資料，發布至臉書社群網站「我是板橋人」、「我是中和人」等社團及LINE群組「里長連繫平台」，希望可以透過大家的力量，加入協尋的行列。

因當天受寒流的影響，新北市出現10度左右低溫，加上黃姓男子已高齡80多歲，擔心可能有失溫的情況，海山警方擴大調閱監視器，並偕同板橋警分局派員至轄區各大公園、宮廟、地下道及捷運站等處加強尋找；所幸警方在18日晚間經由土城區清化里長袁慧如協助與通知，在土城區青雲路一帶尋獲黃姓男子，海山警方協助家屬將黃男平安送返家，家屬對警方積極作為也頻頻稱謝不已。

海山分局長林温柔表示，家中如有失智老人可申請配戴愛心手環，手環上可以寫上姓名、地址及連絡電話，以利走失協尋之用；如有發現有長輩在路上逗留不知去向，民眾主動採「看、問、留、撥」4步驟，即向警察機關報案，以利警方立即前往協助處理，讓長者能夠找到回家的路。

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