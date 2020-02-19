影／七旬翁開車閃神「偏一下」 連撞三車到案辯：沒撞

台中市七旬林姓老翁上月底開車行經南區工學二街時，轎車突然往右偏，連續撞倒停放在路旁的3輛機車，但林肇事後裝作沒事，駛離現場，受害機車車主要騎車時發現，通報警方協助調閱監視器，警方循線通知林到案，他到案時否認肇事，辯稱「完全沒感覺有撞到車」，但警方根據監視器等證據，認定違規事證明確，今依法告發，並函送裁罰。

台中市第三警分局交通分隊在1月22日上午9時許獲報，南區工學二街有賴姓、劉姓、廖姓車主的3輛機車遭撞倒，警方循線調閱監視器，發現林姓老翁（73歲）在開車行經該處時，突然偏移車道，擦撞整排停放路旁機車，隨後開車逃逸，警方聯絡林到案說明。