萬安演習警報響 老翁急返家害機車騎士摔死遭訴

台北市去年舉行萬安演習時，家住環河南路二段附近的陳姓老翁（81歲）聽到演習警報聲後，騎著單車想要趕緊回家，他穿越環河南路，被騎重機的袁姓騎士（19歲）撞上，袁男因此滑行100公尺撞倒中央分隔島，送醫急救後不治。台北地檢署今依過失致死罪起訴陳翁。

去年5月27日下午1時30分，萬安演習開始後，街道行人與駕駛必須找地方掩蔽；當時在環河南路二段的陳姓老翁，不想在路邊等候半小時，騎乘單車想要趕緊回家；老翁當時穿越馬路時沒有注意交通號誌與路況，馬路才穿越一半，正好也急著返家袁姓重機騎士來不及閃避老翁，兩人撞在一起。

附近路人看見趕緊報警，老翁被撞後自行起身，傷勢無大礙；但袁姓騎士人車分離，滑行撞上中央分隔島，送醫急救不治身亡。事後，警方將陳翁移送法辦。

檢方將事故送鑑定，雖袁男沒有重機駕照有過失，但依監視器畫面顯示，陳翁行駛方向的交通號誌剛變成紅燈，其違規闖越馬路是肇事主因，檢察官依法起訴陳翁，由於他已經年逾80歲，若法院認定有罪，依刑法規定，可減輕其刑。