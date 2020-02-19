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影／新店耕莘傳火警疏散百人 15分鐘滅火無人傷亡
新北市新店區耕莘醫院今天上午10時許發生一起火警，A棟大樓6至7樓的雜物間因不明原因起火燃燒，民眾從醫院外面發現陽台在冒煙並竄出火舌，趕緊報119，隨後煙霧便開始彌漫。院方緊急疏散6樓213名民眾並撤離52位病人，無人傷亡；消防獲報抵達現場後，發現醫院灑水器已啟動，經人員搶救，約15分鐘撲滅火勢。
醫院執行醫療副院長劉傳捷表示，起火燃燒的地點是一間位於6至7樓間、面積約2至3坪的儲藏室，空間不大，平時用來擺放醫院評鑑等資料，7樓則為洗腎中心，發生火災後醫院便已緊急撤離，無人受傷，消防迅速抵達現場後便撲滅火勢。
新北市消防局副局長陳崇岳指出，經破門進入雜物間，發現院方的灑水設備已啟動，火勢也因此被控制，沒有進一步擴大。雖火勢造成濃煙瀰漫，但因院方及時將防煙鐵捲門放下，濃煙並未進入7樓空間，院方僅初步撤離52名病人，現已將病人全部帶回病房，A棟大樓也恢復看診。
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