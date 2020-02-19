影／好驚險！過馬路貪方便壓車底 大車視野死角險奪命

基隆市一名婦人日前疑似貪圖方便，趁紅燈時牽自行車穿梭車陣過馬路，後方貨櫃車因為視線死角沒看到她，車子起步後直接將她撞倒，人倒在車底卡住，拖行幾公尺後才發現，幸好當時車速不快，自行車被撞得稀巴爛，婦人送醫後並無生命危險。警方分析大型車駕駛肇事主原多為「視野死角及內輪差」，提醒民眾注意。

交通隊說，2月10日暖暖區源遠路發生一起婦人疑似貪圖方便，趁紅燈時穿梭車陣，後方貨櫃車因為視線死角沒看到婦人，起步後直接將她撞行，拖行幾公尺後才發現，幸好當時車速不快，婦人送醫後並無生命危險。連員警調監視器畫面，看到都直呼「好險」。

交通隊統計，去年1到12月大客車及大貨車交通事故發生44件，分析大型車駕駛肇事原因，發現多因「視野死角及內輪差」，間接造成未注意車前狀況、未保持安全距離與變換車道不當等情況發生，造成交通事故。

副隊長吳誌權表示，交通隊提醒用路人，大型車起步、轉彎時，駕駛因車身長及裝載貨物，易造成視線死角且前後輪轉彎內輪差較一般車輛為大，民眾用路時遇到大型車，請保持10公尺以上安全距離，機慢車駕駛與行人切勿靠近於轉彎半徑內，避免發生危險。

交通隊分析，大型卡車如工程車、砂石車、水泥車、大型公車等，視野死角多，靠太近或跟隨邊都非常厄險，大型車因內輪差大，轉彎幅度也大，易因內輪差而發生危及生命的意外。停等紅燈或見大型車轉彎時，請遠離王身以保自身安全。