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影／白色轎車與黑色休旅車狹路相逢 黑色休旅車翻了
台中市大里區塗城路、美群路口今天清晨6時2分，發生白色轎車擦撞黑色休旅車右側交通事故，導致黑色休旅車側翻在馬路上，33歲劉姓現代轎車駕駛與56歲莊姓休旅車駕駛沒有受傷，經酒測沒有酒精反應。
根據路口監視器畫面顯示，當時白色的現代轎車沿大里區美群路往美群北路方向直行，在通過塗城路口時，當時另有一輛黑色三菱休旅車沿塗城路往三民二街方向直行通過路口，現代轎車碰撞三菱休旅車右側，導致三菱休旅車側翻。
白色轎車車頭嚴重損毀，側翻的黑色三菱休旅車則是遭撞的右側車身與側翻與地面磨擦的左側車身都有受損嚴重。台中市警局霧峰交通分隊及仁化派出所員警獲報場處理交通事故，現場無人傷亡。雙方駕駛無酒精反應。
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