農民遺失母親傳承磅秤 員警熱心協助尋回

家住台東縣東河鄉的陳男17日在花蓮縣豐濱鄉賣水果，不小心將母親傳承的磅秤遺忘在圖書館路邊，急得向鳳林分局豐濱分駐所求援，警員詢問圖書館管理員，還好有好心人將磅秤放到館內。陳男尋獲後十分感謝警方幫忙，第一次做生意沒有將承有母親記憶的磅秤弄丟，開心向警員比讚表達謝意。

當天中午陳男慌張至豐濱分駐所報案，稱在豐濱鄉衛生所前路口賣柳丁，離開時忘了將青色磅秤帶走，到了豐富部落要再賣柳丁時發現無磅秤可用，沒想到回頭找磅秤，已遍尋不著青色磅秤，著急得前往豐濱分駐所請警員協助。

備勤警員潘可浚了解案情後，前往該遺失地點訪查調閱監視器，並將轄內列管慣竊及從事回收物品買賣者列為查訪對象，另以地緣關係先行訪查位於豐濱衛生所旁的豐濱圖書館，經詢問圖書館管理員稱確實有好心人士撿到青色的磅秤放到圖書館內，立即聯絡陳男到圖書館，比對吻合就是其遺失的磅秤，陳男激動眼角含淚緊抱尋回的青色磅秤，不停謝謝處理員警。

為何一只磅秤會讓陳男這麼慌張？員警詢問後得知，這個磅秤是陳男年老母親過去用來做菜頭粿的磅秤，使用已久仍十分準確，現在母親退休交付使用，這磅秤對他來說別具意義，而陳民卻在第一次出來做生意因一時疏忽將磅秤遺忘在路旁，如今在員警的熱心協助下及時尋回，內心十分感激，感謝員警及那位幫他把磅秤送到圖書管的好心人。

豐濱所所長呂凱寰表示，警察本應秉持著「人飢己飢、人溺己溺」的精神，及時伸出援手來幫助所有需幫助的民眾，同時呼籲民眾若有拾獲他人物品，務必送往臨近派出所報案招領，千萬不要心存僥倖據為己有，以免觸犯侵占遺失物罪責。