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散播去武漢偷回台假疫情訊息 原因疑為報復遭詐

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
陳姓男子以「洪綺」假帳號發出自武漢偷渡回台的假訊息。記者林保光／翻攝
陳姓男子以「洪綺」假帳號發出自武漢偷渡回台的假訊息。記者林保光／翻攝

正當新冠肺炎疫情延燒時期，網路上卻有人流傳訊息，稱自己在武漢工作，找「硯哥」協助自己偷渡回台。這項流言貼到臉書引起恐慌，高雄市政府衛生局立即請警方查辦。高雄市警方昨天逮捕涉案的陳姓男子，陳自稱，因去年玩網路博弈遭騙，要報復對方才編出偷渡內容。全案依傳染病防治法移送高雄地檢署，陳獲3萬元交保。

據了解，陳姓男子（29歲）是塑膠廠作業員，他以臉書「洪綺」的假帳號，在約16個各類網路群組留言，稱「半年前跑去武漢找工作，結果封城困住幾天，拖了兩、三天要回台回不出去，…結果硯哥真的帶領我去他的私人管道偷渡…在他的協助下偷渡回台」。訊息傳開，引起不少人驚慌，擔心流言若是真實，防疫網將因偷渡出現破洞。

高雄市衛生局在臉書「高雄人大小事」發現訊息，立即請警方查辦全案，要揪出躲在幕後亂放疫情假訊息的人。

高雄市刑警大隊偵四隊與科偵隊，調閱相關網路資訊，耗時比對分析， 才查出住南投縣竹山鎮的陳姓男子涉案，昨天持高雄地檢署傳票，到竹山鎮陳宅，陳父說「又搞出什麼事了？是不是在網路上又什麼事了！」便聯絡陳回家。警方說明來意，陳一臉錯愕，配合警方回高雄接受調查。警方查扣陳涉案手機及話務文件等證物。

據悉，陳自稱去年遭玩網路博弈，遭詐騙集團騙了100多萬元，後來他懷疑LINE帳號「馮一硯」是騙他的集團成員，才想要用大眾和網路散播的力量方，揪出詐騙集團幕後黑手，但為了吸引大眾注意，才以新冠肺炎（武漢肺炎）當背景，編撰偷渡情節。

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