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學校開學在即 楊梅新屋交通大執法
桃園市楊梅警分局將自2月24日早上8點起，針對桃園市新屋區中山路（自中華路至三民路口）及楊梅區台1線（自裕成路口至漢昌街口），針對違規停車、並排停車進行路暢執法，以因應下周開始國高中小學的開學人潮，維護用路人安全。
楊梅區台１線、新屋區中山路，皆為楊梅新屋兩地的交通要道、核心路段，周邊商家林立，也是通勤上班上學必經道路，因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情高中職以下學校將於2月25日開學，屆時交通流量可能增加，因此楊梅分局在現有勤務下，規畫路暢勤務，以期疏導交通、維護用路人權益，同時增加見警率預防犯罪。
楊梅分局長林信雄指出，執法目的並非開單，而是希望嚇阻交通違規及減少交通事故，減少車禍發生率，也呼籲駕駛人要注意，並養成良好駕駛習慣。
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