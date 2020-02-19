學校開學在即 楊梅新屋交通大執法

桃園市楊梅警分局將自2月24日早上8點起，針對桃園市新屋區中山路（自中華路至三民路口）及楊梅區台1線（自裕成路口至漢昌街口），針對違規停車、並排停車進行路暢執法，以因應下周開始國高中小學的開學人潮，維護用路人安全。

楊梅區台１線、新屋區中山路，皆為楊梅新屋兩地的交通要道、核心路段，周邊商家林立，也是通勤上班上學必經道路，因應新冠肺炎（武漢肺炎）疫情高中職以下學校將於2月25日開學，屆時交通流量可能增加，因此楊梅分局在現有勤務下，規畫路暢勤務，以期疏導交通、維護用路人權益，同時增加見警率預防犯罪。