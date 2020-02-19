失智街友寒夜蹲路邊發抖 巡邏警暖心救援

近來受寒流影響，氣溫驟降，新竹縣一名男子在深夜僅攝氏8度的低溫寒風中，蹲坐路邊發抖，引起巡邏員警注意，上前詢問對方竟不知自己身分和住處，警方將男子接到派出所供應熱食熱飲，查出男子是新竹市收容遊民，隔天聯繫收容機構讓他回到安置處所。

橫山警分局表示，芎林分駐所芎林分駐所副所長馮文道、警員陳彥甫，在17日深夜巡邏至文昌街附近，發現男子孤獨蹲坐在路邊，由於天氣寒冷，員警主動上前關心，詢問是否需要協助，當時男子已被寒風凍的雙唇顫抖。

警方將男子帶回派出所後，提供泡麵、熱茶給他，由於這名男子身上沒有身分證明文件，也講不出自己叫什麼名字、住哪裡，警方難以找尋其親友，所幸在他身上口袋發現有張醫院開出的「就診後說明書」，便立刻聯繫醫院。

根據醫院就醫紀錄顯示，男子是新竹市委託一個社福基金會安置的收容遊民，有輕微失智症狀，因病住院卻擅自離院，可能因為10幾年前曾經住過芎林鄉，所以才會在深夜徒步走到芎林。

警方表示，當晚先讓男子在派出所休息，隔天請縣政府社會科和新竹市的基金會聯繫，由安置機構派員將他接回，讓他用繼續流落街頭。