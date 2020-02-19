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台南消保官稽查口罩囤積 老闆娘喊冤：啦咧怎當真？
新冠肺炎疫情當頭，政府管制口罩「7天買2罩」，民眾大排長龍搶購口罩的同時，台南傳出有藥局大發國難財，單片醫療用口罩以15元高價賣出，「只有我們家有口罩啊」藥局老闆娘秀出手機上LINE上滿滿的訂單「我還欠3個客人各50萬個口罩」等語，引發關注，台南消保官上午聯合稽查，並未發現口罩囤積，老闆娘澄清「現在哪有口罩，我們也缺口罩啊。」，她也跟顧客說等到4月30日以後疫情解禁後才有口罩，「啦咧怎當真」。
消保官楊濬圓等人會同衛生局及警調等單位到場稽查，她表示，現場稽查，發現藥局內所有口罩為中央發放口罩為主，並未發現有囤積現象，不過，會進一步調閱相關藥局進貨紀錄等資料，釐清有無囤積或哄抬物價。
消保官現場聯合稽查時，也有民眾到場買口罩，及持處方箴領藥，看到媒體現場大陣仗嚇了一大跳。郵局人員配送中央口罩時，看到藥局前擠滿了媒體，也只好暫時調回頭。
老闆娘直呼「太誇張了」 、「啦咧怎當真」，她說，連藥師公會、議員都找不到口罩，她那有能耐找得到口罩。她表示，當時顧戶買不到口罩，一間一間藥局找，直接到工廠排，都買不到口罩，找上門，詢及有無口罩？她才回答，要等到4月30日以後疫情解禁後才有口罩。她還向現場人員說，現在無社區感染，一般健康的人不用戴口罩。
她當場出示手機LINE上留言證明，「他解禁政府要4月30號以後」、「昨天新聞報導4月30號以前政府都會徵收口罩 」、「我在幫你介紹」等語佐證。面對不實傳言，她表示將提告。
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