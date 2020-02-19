中年大叔辯：新車沒車損 警這招揪出「隔山打牛」車禍

台中市鄭男倒車不慎撞倒後方機車，機車再撞後方一輛汽車造成車損，鄭卻若無其事離開。警方調查，鄭男到案卻辯，他開新車，更理直氣壯說，「來來，我的車又沒有撞到痕跡」，直至警方出示監視器影像，清楚拍下鄭男倒車先撞倒交通錐與機車，機車又撞汽車，且鄭左後保險桿有交通錐擦撞痕跡，鄭才百口莫辯。

台中市鄭男(53歲)日前開豐田新車到北屯區停車，倒車時先撞倒交通錐與機車，機車倒地再撞後方一輛汽車，造成車損，鄭男當下未報警，也未聯繫車損車主，竟只將交通錐放好後逕自離開。事後汽車車主發現愛車遭刮損，報警處理。

台中市第五交通分隊調查，調閱路口監視器請鄭男到案說明，起初鄭很淡定的交待自己的行車路線，並表示路過不代表有肇事，「可以看看我的車，沒有碰撞痕跡，我的車是新車，有沒有撞到最清楚」。

警方出示監視器畫面，清楚拍下豐田的轎車倒車時，「以隔山打牛之式」擠壓到擺放現場的交通錐，使得機車遭撞，機車倒地再碰撞停放後方的車輛造成損傷。鄭男見四下無人，僅還原現場交通錐後隨即駕車離去。