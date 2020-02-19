中年大叔辯：新車沒車損 警這招揪出「隔山打牛」車禍
台中市鄭男倒車不慎撞倒後方機車，機車再撞後方一輛汽車造成車損，鄭卻若無其事離開。警方調查，鄭男到案卻辯，他開新車，更理直氣壯說，「來來，我的車又沒有撞到痕跡」，直至警方出示監視器影像，清楚拍下鄭男倒車先撞倒交通錐與機車，機車又撞汽車，且鄭左後保險桿有交通錐擦撞痕跡，鄭才百口莫辯。
台中市鄭男(53歲)日前開豐田新車到北屯區停車，倒車時先撞倒交通錐與機車，機車倒地再撞後方一輛汽車，造成車損，鄭男當下未報警，也未聯繫車損車主，竟只將交通錐放好後逕自離開。事後汽車車主發現愛車遭刮損，報警處理。
台中市第五交通分隊調查，調閱路口監視器請鄭男到案說明，起初鄭很淡定的交待自己的行車路線，並表示路過不代表有肇事，「可以看看我的車，沒有碰撞痕跡，我的車是新車，有沒有撞到最清楚」。
警方出示監視器畫面，清楚拍下豐田的轎車倒車時，「以隔山打牛之式」擠壓到擺放現場的交通錐，使得機車遭撞，機車倒地再碰撞停放後方的車輛造成損傷。鄭男見四下無人，僅還原現場交通錐後隨即駕車離去。
警方在鄭男轎車左後保桿發現有擦損交通錐痕跡，鄭男見罪證確鑿，百口莫辯。警方依規定開出1000至3000元罰單，並吊銷駕照。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言