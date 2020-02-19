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口罩如火如荼增產 驚傳員工操作不慎截斷指

聯合報 / 記者林敬家劉明岩／彰化即時報導
口罩工廠員工顏姓女子因機台操作不慎，手指遭截斷。記者林敬家／翻攝
口罩工廠員工顏姓女子因機台操作不慎，手指遭截斷。記者林敬家／翻攝

新冠肺炎疫情延燒，全台口罩需求大，多家口罩工廠近期如火如荼加班趕工，彰化卻傳出有員工操作時，被機器夾到手指，導致右中指第一節半截被截斷，當場血流如注，員工立即被送到彰化基督教醫院救治，院方評估後將她右手中指第一節截肢，以利日後復原。

傷者顏姓女患者（58歲）在口罩工廠工作有14年多，負責操作口罩「綁帶機台」，昨天下午4點半左右，不慎夾到，鮮血直流。顏女說，當下反應將手抽出，不知道手指頭已經斷了，立即向同事求援，同事門紛紛拿消毒紗布止血，並將掉落在地上的手指頭放進裝有冰塊的塑膠袋內，送至醫院讓醫師評估接回。

彰化基督教醫院副院長周志中長表示，患者操作機台不慎夾斷右手中指遠端指節，經評估，中指遠端指節布滿細微微血管，即使接回夾斷的一小截，日後血流無法完全供應，恐怕會壞死，因此經過醫師向患者解釋後，將右手中指第一節節肢，並補上皮瓣，以利日後手部的復原。

業者指出，會再了解員工當時操作流程，有必要也會加強在職訓練，避免再發生意外，彰化縣勞工處副處長何俊昇說，將派職災個管員了解個案狀況，提供員工職災諮詢與權益，也通報中區職安中心，下午會派人到廠內了解業者作業安全是否合乎規定。

口罩工廠員工顏姓女子因機台操作不慎，手指遭截斷。記者林敬家／翻攝
口罩工廠員工顏姓女子因機台操作不慎，手指遭截斷。記者林敬家／翻攝

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