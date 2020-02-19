新北危險路段警點亮「光明燈」 夜間車禍少3成

新北市轄區面積達2千多平方公里，機動車輛數達323萬多輛，數量居全國之冠，用路人守法觀念尚不足，行車時常有爭先、搶快情況。警方統計新北市轄區108年度自撞或自摔傷亡事故，約占事故總件數3成，經分析大多發生於夜間或凌晨燈光昏暗，視線較為不佳筆直路段或彎道，主要肇因為超速、未注意車前狀況及行經彎道未減速慢行。

新北市警方為改善危險路段夜間視線不佳，駕駛容易超速違規心態，自去年11月起結合在地廟宇、餐廳業者及地方善心人士等社會資源，先於瑞芳警分局轄區易肇事路段，包括台2線、台62線、台2丙線及106線裝設附掛式LED太陽能)警示燈共計74處，以太陽能板自動充電，並具備光感應功能於夜間自動啟亮，藉由LED警示燈發出的藍、紅色燈光，讓駕駛用路人在遠方即能注意，進而減速慢行，大幅降低夜間車禍案件達3成。

有鑑於裝設LED太陽能警示燈對於降低事故發揮顯著效果，新北市交大今年於轄內易肇事路段地點擴大執行，增加坪林區北宜公路、新莊區中正路、五股區疏洪一路、中和區景平路、淡水區淡金路等231處，完成裝設附掛式LED太陽能警示燈238具，並持續利用建置的道路交通事故統計系統，大數據分析轄內易肇事危險路段，機動調整裝設地點，藉由科技輔助設備取代以往規畫警力於易肇事路段守望，降低警力負擔。