小五男童負氣離家逛夜市 員警及時尋回

屏東縣長治鄉一名就讀國小五年級劉姓男童，昨天下午獨自一人騎乘腳踏車來到屏東瑞光夜市逛街，眼尖吳姓員警發現覺異常主動上前關心後，才得知原來是與家人爭吵負氣離家，已經離家3小時，員警趕緊將男童帶回派出所並通知家長，此時焦急的母親也剛好向派出所報案，所幸在警方協助下，及時化解危機。

屏東警分局民和派出所吳姓警員日前晚間擔服家戶訪查勤務至屏東市瑞光夜市，發現一名大約就讀國小5年級男童，獨自一人騎著腳踏車於夜市中來回徘徊，吳員見狀立即上前關心，但該男童疑似太過於緊張不發一語，員警仍然耐心地關心漸漸突破男孩心防，才得知該男童因與母親發生爭吵，竟趁家人不注意時，於下午5點左右從長治鄉住處獨自騎腳踏車到瑞光夜市，已離家3小時。

員警立刻帶男童回派出所，由於早晚溫差過大，晚間氣溫驟降，員警準備熱食暖胃，此時男童母親早已急如熱鍋上的螞蟻，還到德協派出所報案，通報線上巡邏警網加強協尋，所幸當時吳姓員警即時發現化解危機，最後當男孩見到母親也一度落淚，並向母親保證不會再亂跑了，男童母親頻頻向警方謝謝。