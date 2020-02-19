獨居老婦跳海昏迷 暖警抽絲剝繭找到她弟與兒助返家

「阿母、阿姊，我們來看妳了，妳快醒過來！」一名獨居老婦到基隆港跳海，被救起後，目呈重度昏迷狀態於加護病房挿管救治中，她沒有證件查不出身分，過濾全國失蹤人口資料庫也未見特徵相符者，員警最後採集老婦指紋送鑑識科比對，查出是七旬獨居老婦，找到她的家人來看她。

「我看到有人跳海，你們快點派人來救人呀！」，2月14日清晨5時許，市警第一分局勤指中心獲報，有民眾目擊一老婦人於忠一路海洋廣場跳海，經即轉消防局派員到場救助，並通報忠二路派出所員警到場處理，後消防局迅速到場並將老婦打撈緊急送醫，經急救，老婦已呈重度昏迷狀態於加護病房挿管救治中。

員警到達醫院，查證老婦身分，經檢視，老婦身上無任何證件及可識別之物，身分不明，使用警用行動載具人臉辨識系統，又因老婦臉部浸泡海水浮腫，無法辨識，再經員警連續4天擴大調閱監視器，亦無所獲，陷入膠著，後員警依規定將老婦衣物特徵，拍照上傳「警政署身分不明系統」，通報全國各警察機關協助指認。

分局三組組長許耀彬協助查處，經過濾全國失蹤人口資料庫，未見特徵相符者，研判老婦應係獨居老人或家屬尚未報案，後來許耀彬再請第三組小隊長劉子健與忠二所警員林韋丞到加護病房採集老婦指紋送鑑識科比對，昨天天比對結果出爐，順利比中，確認是七旬老婦。

員警找到老婦住在台北市的弟弟，及住在桃園市的兒子到醫院加護病房指認，家屬確認無誤，告知老婦早年喪偶，育有一子及一養女，子女皆在外縣市居住，偶爾才返基隆探視，她長期一人住在基隆市，沒人知道她去跳海，所以沒有到警局報案失蹤。

當許耀彬帶同家屬在加護病房見到揷管昏迷的老婦時，家屬緊握著廖婦的手，頻頻呼喊：「阿母、阿姊，我們來看妳了，妳快醒過來！」，感謝員警的幫忙，再三鞠躬感謝，避免老婦因身分不明淪為人球無人照顧。

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