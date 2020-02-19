通緝犯暗夜遇警盤查逃逸 高雄警開5槍制伏

去年12月才因傷害罪嫌被通緝的潘姓男子，今晚在高雄前鎮區一心路、民權路口時，遇警盤查逃逸，警方開槍阻攔，潘反而加速逃往民權路、二聖路口，不過潘遭前方龐大車流攔阻，進退兩難下，最終被員警上前制伏帶回偵辦。

據了解，今天晚上9點10分時，29歲的潘姓男子開著白色轎車停於一心路、民權路口的電子遊藝場前，警方見他違停上前阻攔時，沒想到員警一下車，他就立即猛踩油門往民權路方向加速逃逸，員警對他右後車輪連開3槍，他仍不停止還衝撞警車繼續逃跑。

警方沿路鳴笛直追，直到民權路、二聖路口，恰巧前方有機車騎士停等紅燈，潘男原要繼續閃躲警方，加速衝過車陣，但這時員警下車朝左後輪連開2槍制止，潘左後、右後車輪被擊中，車輛無法動彈，只能被員警拖下車制服。