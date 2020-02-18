桃園衛浴公司經營不善 老闆夫妻開車到祖墳尋短雙亡

新北市八里觀音山區今天下午4時許，驚傳一對中年夫妻在車內燒炭輕生共赴黃泉，警方獲報趕抵時，2人已無生命跡象，並未送醫，初步鑑識後排除外力介入，死因仍需進一步調查釐清。

據了解，死者是住在桃園市的55歲李姓男子與56歲周姓妻子，近年因為衛浴設備公司經營不善積欠債務，最近情緒都很低落，他們的兒子今天下午發現父母聯繫不上，擔心發生意外，連忙報警請求緊急協尋。

桃園市警方馬上定位手機，發現2人的位置在新北市八里區荖芊坑山區，是李家的祖墳，立刻轉報新北市蘆洲警分局派員趕緊前往查看，桃園警方也陪同家屬趕赴現場。

不料發現李姓夫妻躺在自家休旅車後座，已經沒有生命跡象，確定明顯死亡並未送醫。警方初步勘驗現場，2名死者並無明顯外傷，車內留有寫在發票上的遺言勉勵兒子堅強面對，後行李箱則有燃燒過的炭盆，初步排除外力介入。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )