新莊郭富文拒出面稱「幹嘛報到」 警方「刑案式追緝」

新北市2名應居家檢疫男子失聯，新北市民政局公布姓名請民眾協尋，分別是居住淡水區的「管永安」以及新莊區「郭富文」；今天下午新莊雙鳳里里長及里幹事分別與郭聯繫上，不料竟被他當場掛電話、拒出面，還嗆「我狀況很好，幹嘛報到」，警方目前將展開「刑案式追緝」，擴大追查到郭的行蹤。

新北市民政局指出，郭富文是2月7日透過金門小三通返台，原本應該進行居家檢疫，但當人員發現郭當初入境時所留的電話是空號後，立刻與警方前往郭所留的新莊區雙鳳路地址訪查，沒想到郭根本不住在該處，連他的家人都不知道他去了哪。

據了解，郭富文返國時留下的新莊區雙鳳路地址，是他多年前的住處，但左鄰右舍都表示他早在20年前就已經搬走，而且郭的戶籍也已經不在該處地址，目前是掛在新莊戶政事務所下，雙鳳里里長潘素娥則在今天下午先與郭的兄長聯繫，並間接與郭本人聯繫上。

沒想到里長與里幹事打電話請郭能配合檢疫時，郭竟只表示現在住在新莊，但不願透露實際地址，更在電話中直言「幹嘛報到」，隨後直接掛上電話，讓所有人都十分錯愕；目前只能透過郭男兄長嘗試說服他，希望他能出來面對。

新北警方表示，家屬已轉達郭男會在近期主動向派出所報到，但目前仍無法掌握他藏身在何處，為了避免防疫破口，警方將展開「刑案式追緝」，透過監視器、手機定位等方式，鎖定郭的活動範圍。