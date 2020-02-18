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60歲鍾楚紅真實樣貌曝光 網驚：變這樣！

出門撿拾回收卻在深坑迷路 新店警熱心助翁返家

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
員警見寒流來襲，天氣十分寒冷又下雨，便先將孫翁帶回所內安置。圖／警方提供
員警見寒流來襲，天氣十分寒冷又下雨，便先將孫翁帶回所內安置。圖／警方提供

高齡86歲的孫姓老翁日前下午2時許自位於台北市木柵區的自宅出門撿拾回收物後，卻因騎到深坑區找不到回家的路，深夜徘徊在馬路旁，所幸員警恰好巡邏經過，見老翁獨站寒雨之中，便將他帶回分駐所，經查詢後順利聯繫上老翁家屬，由家屬將他帶回。

新店警分局深坑分駐所員警陳振越、張道祥日前晚間9時許執行巡邏勤務時，發現有名老翁牽著一台老舊腳踏車，獨自站在寒流來襲的毛毛雨中，便上前關心，才知道孫翁遠從木柵出發，騎著腳踏車要出門撿取回收物，卻因騎太遠在深坑迷了路，只好獨站路旁發呆。

由於孫翁身上僅著一件薄外套，員警唯恐他失溫，便將他與腳踏車帶返所內。事後員警利用戶役政系統順利查到孫翁地址後，又成功聯繫上孫翁妻子，並由妻子搭乘計程車前來，將他帶回；孫妻也十分感謝新店警方熱心助援，頻向警方道謝。

員警貼心替孫翁將腳踏車騎至所內，再由孫翁妻子搭計程車前往分駐所，帶回孫翁。圖／警方提供
員警貼心替孫翁將腳踏車騎至所內，再由孫翁妻子搭計程車前往分駐所，帶回孫翁。圖／警方提供

老翁 深坑 計程車
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