拾荒翁餓整天失溫蜷曲路旁 永和警急援救回一命

72歲依靠撿拾物品回收維生的吳姓老翁日前行經新北市永和區國光路段時，因失溫蜷曲路旁，所幸巡邏員警經過發現，緊急轉報救護車前來，才讓吳翁得救。吳翁也十分感謝員警出手協助，頻向警方道謝。

永和警分局中正橋派出所警員李卓彥、王鷹豪日前進行巡邏勤務時，在國光路段看見一名老翁因寒流來襲，縮瑟路旁冷得不斷發抖，上前關心後卻發現老翁已出現失溫情況，便趕緊轉報救護車前來支援，將老翁在員警陪同下送往醫院，才逐漸恢復。

老翁恢復體溫後，向員警表示自己一人獨居，因前一天整天未進食，今天一早出門想買東西裹腹，未料氣溫太低，他走到一半又因低血糖暈眩，坐在一旁休息時便出現失溫症動彈不得，所幸員警巡邏經過並出手救援，他才平安無事，非常感謝兩名員警熱心助人。

永和警分局也呼籲民眾，因近日天氣寒冷，如家中有獨居老人，應多關心長輩身體健康，以免釀成憾事。