聽新聞
test
0:00 / 0:00
台中南屯黑吃黑攔車行搶 5匪3收押2通緝歸案
台中市阮姓男子15日下午在南屯區五權西路遭歹徒攔截轎車，搶走鉅額現金，警方事後循線逮捕涉案楊姓男子等8名嫌犯，其中動手行搶的5名犯嫌，昨天遭警方依強盜罪移送台中地檢署後，檢方聲押楊等3人獲准，另外2人因涉他案通緝，直接解送執行，全案將擴大繼續追查是否有同案共犯。
台中市阮姓男子（46歲）是越南歸化我國籍人士，疑為詐欺集團車手，阮因身懷鉅款遭同夥覬覦，15日下午4時許，駕駛轎車從國道一號下五權西交流道後，在南屯區五權西路、文心南路口停等紅燈時，六名歹徒分開兩輛白色、黑色轎車，以車頭、車側包夾方式，阻擋阮去路後，由楊姓（21歲）、石姓(21歲)、張姓（21歲）、李姓（21歲）、賴姓（19歲）男子等人，持開山刀、棍棒、鐵鎚等器械，攻擊阮的轎車車窗，並攻擊阮的頭部、背部，造成阮多處傷勢，並搶走車內兩袋現金後逃逸。
警方循線追查，陸續帶回涉案楊姓男子等8人，全案昨天依強盜罪移送台中地檢署由檢察官訊問，因楊、張、賴等3人犯罪嫌疑重大，且有逃亡、串滅證之虞，昨天向台中地院聲請羈押獲准，另外石、李二人因涉他案遭通緝，直接解送執行，全案將繼續追查同案共犯，查明案情。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言