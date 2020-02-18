台中南屯黑吃黑攔車行搶 5匪3收押2通緝歸案

台中市阮姓男子15日下午在南屯區五權西路遭歹徒攔截轎車，搶走鉅額現金，警方事後循線逮捕涉案楊姓男子等8名嫌犯，其中動手行搶的5名犯嫌，昨天遭警方依強盜罪移送台中地檢署後，檢方聲押楊等3人獲准，另外2人因涉他案通緝，直接解送執行，全案將擴大繼續追查是否有同案共犯。

台中市阮姓男子（46歲）是越南歸化我國籍人士，疑為詐欺集團車手，阮因身懷鉅款遭同夥覬覦，15日下午4時許，駕駛轎車從國道一號下五權西交流道後，在南屯區五權西路、文心南路口停等紅燈時，六名歹徒分開兩輛白色、黑色轎車，以車頭、車側包夾方式，阻擋阮去路後，由楊姓（21歲）、石姓(21歲)、張姓（21歲）、李姓（21歲）、賴姓（19歲）男子等人，持開山刀、棍棒、鐵鎚等器械，攻擊阮的轎車車窗，並攻擊阮的頭部、背部，造成阮多處傷勢，並搶走車內兩袋現金後逃逸。