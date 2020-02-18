北投汽修廠火警 火勢猛烈消防人員全力搶救中

桃園市28歲柳姓男子去年9月間購買製造K他命原料後，透過通軟體聯絡雇用許姓、黃姓男子幫忙製毒，3人竟異想天開在桃園市桃園區一家摩鐵賓館當做製毒工廠製毒，以為人不知，不料警方臨檢「聞到異味」，報請桃園地檢署檢察官葉益發指揮搜索，當場逮捕柳男3人及查獲製毒工具，3人坦承後，檢方偵結依毒品危害防制條例嫌提起公訴，擴大追查「黑羽」毒品集團。

2020-02-18 17:12