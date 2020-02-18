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北投汽修廠火警 火勢猛烈消防人員全力搶救中
台北市北投區承德路6段331巷一家鐵皮汽修廠，今晚發生火警，火勢猛烈，濃煙直竄天際，消防人員掌握汽修廠內部應無人，正持續布設水線搶救中。
北市消防局今晚5點43分獲報，1樓的鐵皮汽修廠發生3級火警，火舌從門窗冒出，濃烈黑煙直竄天際，緊急派遣至少消防車19輛、救護車2輛、人員50人馳援。
據悉，汽修廠關係人指出，目前汽修廠內應沒有人員受困，但由於現場巷弄狹窄，消防水車無法進入，加上火勢猛烈，持續燃燒，消防人員仍在現場全力搶救。
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