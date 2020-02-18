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學區夾娃娃機驚見「美穴名器」用品 新北警卯起來取締
受新冠肺炎(COVID-19)疫情影響，新北市各級學校開學日延後至本月25日，為使仍要上班的家長放心，不讓學生流連於休閒娛樂場所，新北市警局今天下午3時與學生校外生活輔導會、社會局等單位一同執行「新北市校外聯合巡查工作」，維護寒假期間學童安全。
少年隊指出，由於學童假日時常聚集於撞球場、釣蝦場、KTV、夾娃娃機店等地，警察局與教育局特別彙整分析出1513處校園周邊治安熱點，再由新北警率隊進行聯合稽查，對青少年偏差及違法行為加強查察及實施勸導，以淨化學區治安。
此次稽查成果豐碩，中和警分局更在學區附近的夾娃娃機台內發現擺有成人情趣用品等商品，上頭還寫有「爆乳癡女妻」、「美穴名器」等淫穢字詞，涉嫌違法；警方將通知台主到案進行筆錄製作，並與社會局依兒童及少年福利與權益保障法第43條第3項、第91條第4項進行裁處，處2萬元以上、10萬元以下罰緩。
中和警分局因此呼籲，學童在寒假期間應注意身心健康，盡量避免流連於娛樂場所，另外由於肺炎疫情影響，學童也應注意正確配戴口罩的方法，並避免出入人多密閉場所。針對夾娃娃機店業主，警方也提醒夾娃娃機並無年齡限制，擺放地點也無年齡出入管制，業者應謹慎過濾擺放之物品，切勿觸法。
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