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烏龍！婦人誤將待轉區當停車格 結果「卡」輪民宅階梯

聯合報 / 記者王昭月林保光／高雄即時報導
陳婦誤將機車待轉區當成停車格，停車時不小心滑進民宅階梯動彈不得。記者王昭月／翻攝
陳婦誤將機車待轉區當成停車格，停車時不小心滑進民宅階梯動彈不得。記者王昭月／翻攝

高雄陳姓婦人開車行經旗山延平二路與元通路口時，看到機車待轉區方格就準備停車，結果右前輪不小心滑進民宅階梯「卡輪」動彈不得，報警才解圍。警方發現又是一樁誤將待轉區當停車格的烏龍，提醒民眾，小心觸法又荷包失血。

警方表示，陳婦14日開車載小孩要去耳鼻喉科看醫生，到旗山區延平二路與元通路T型路口時，慶幸看到「停車位」，正準備停車時，沒注意到路旁與民宅有階梯落差一個不小心右前輪滑落，整輛車卡住。

警方獲報前往處理，幫忙聯繫拖吊車排除狀況，對於陳婦竟將「機車待轉區」誤當成停車格，趕忙勸戒別再弄錯。

旗山警分局表示，「機車待轉區」標線處，都設有機車兩段式左轉標誌，也有告示標語，民眾若把車子停在機車待轉區格內，除觸犯道路交通處罰條例，會吃紅單外，若因此造成他人發生交通事故，也要負肇事責任。

近年誤將待轉區當成停車格的糊塗駕駛人不少，照片還被PO上網路流傳，被網友笑「你累了嗎」，有民眾不知自己已經觸法，還搬出各種理由反駁。警方提醒，誤停待轉區，可罰新台幣600元，1200元以下，千萬別跟自己的荷包過不去。

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