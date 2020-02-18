水泥工疑未注意車前狀況自撞爆頭亡 抽血有酒精反應

台中市許姓男子是水泥工，昨天下午5時許下班開車返家，行經神岡區和睦路一段時，疑未注意車前狀況，自狀路旁電線桿，許頭部、胸部劇烈撞擊，警消到場時，許已無生命跡象，送醫急救後，仍宣告不治，經醫院抽血，發現許有酒精濃度，全案今報請檢察官相驗，釐清死因。

據調查，許姓男子（65歲）在昨天下午5時許，從工地下班準備返家，許開車行經神岡區和睦路一段，往清水區方向行駛時，疑未注意車前狀況，自撞路旁電線桿，導致頭、胸部嚴重創傷，經送往大雅清泉醫院急救，昨天晚間7時許院方宣告不治，因許到院前已無生命跡象，經急救後不治，院方抽血酒測，發現許有酒精濃度，詳細的死因有待今天檢察官相驗釐清