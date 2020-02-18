快訊

日本再增3人確診新冠肺炎 各地疫情一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

罷韓總部接獲恐嚇信 警追出寄信人投郵筒

聯合報 / 記者林保光／高雄即時報導
罷韓「光復高雄」總部收到恐嚇信，威脅2月21日要炸割草和總部。圖／Wecare高雄提供
罷韓「光復高雄」總部收到恐嚇信，威脅2月21日要炸割草和總部。圖／Wecare高雄提供

罷韓團體光復高雄總部昨天報警，表示接到揚言「炸割草、光復總部」信件，警方確認，這封信是寄信人以平信投入郵筒寄出，正依信件來源，追查可疑對象。

高雄市警新興分局表示，昨天下午2點多，接獲「光復高雄總部」葉姓主任通知，接到署名「何昇模」寄去的恐嚇書信，立即組成專案小組辦，另由鑑識人員將該信件封存帶回採證，依刑法恐嚇公眾罪嫌偵辦。

據了解，員警採證時，發覺這封信已經有不少人摸過，無法採得較清晰的指紋來比對寄信人身分，鑑識人員正化驗信件是否留下寄信人的DNA當中。

今天警方專案人員到高雄市左營區中華郵政公司高雄郵件處理中心，了解郵局收郵流程，發覺這封信是寄信人直接投入郵筒，到郵件處理中心以後，已經全混在一起，一時無法肯定這封信由哪個郵袋收去郵件中心，正設法了解收郵郵袋來向，追查寄信人從何處投信。

這封恐嚇信在罷韓連署書上，以紅筆寫著游汙穢字眼，最後並寫2／21持汽油「炸割草、光復總部等者（著）瞧」，還疑假借請全台灣人吃雞排的「何昇模」名義署名。

警方呼籲，即便立場不同，也應遵守法律的底線，不論是網路言語霸凌或是實體滋擾恐嚇行為，警方都將積極蒐集證據，依法嚴辦到底。

恐嚇 高雄市 罷韓
在家安心學 📝 影片教學x線上測驗x線上發問 學習課程免費領取

延伸閱讀

高雄緝私傳捷報 查獲市價逾3千萬走私菸品

因應武漢肺炎節省開銷 高雄飯店業者暫關閉客房

恐嚇信221炸光復高雄總部 連署書分送祕處加強安全措施

高雄小港拖板車掉鋼捲 波及路邊車輛幸無人傷

相關新聞

婚顧揪出婚宴蟑螂 新人原諒不追究檢不起訴

林姓女子去年10月在新北市一家婚夜會館，未付禮金假裝新人親友，自行入座喝喜酒，還打包餐點離去，當時婚禮顧問發現異狀，揪出...

台中德化街民宅火警 母子3人受困被警消救出送醫

台中市北區德化街透天民宅今天上午11時許傳出火警，據報有一家三口受困，警消獲報後前往救援，在住宅的5樓鐵皮加蓋接觸受困民...

罷韓總部接獲恐嚇信 警追出寄信人投郵筒

罷韓團體光復高雄總部昨天報警，表示接到揚言「炸割草、光復總部」信件，警方確認，這封信是寄信人以平信投入郵筒寄出，正依信件來源，追查可疑對象。

影／桃園塑膠廠大火濃煙驚人 國道5公里外看見

桃園市龜山區大湖路一家實業工廠鐵皮屋倉庫今天下午突然失火，由於廠內堆置大量塑膠粉、塑膠油脂等原物料，大火燃燒不可收拾，剛...

田泥巴粘TT 九旬阿嬤無法拔腿喊救人

高雄市湖內區90歲謝姓阿嬤日前下田插秧除草，由於年事已高，雙腳踩在爛泥裡竟無法拔腿，矗立田中央的阿嬤喬了好多角度，也動不了，只有大聲呼救，所幸員警巡邏路過，與民眾協力救援，把阿嬤從泥濘中救起。

山路迴轉車墜5公尺深山谷 警方及熱心居民英勇救人

新竹縣五峰鄉日前發生遊客墜落山谷意外，台北市的聞姓女子載著母親及2名子女上山旅遊，行經羅平道路8.1公里處時，在倒車想掉...

一套大型重機車衣2萬 中市警局花285萬替交警買新裝

台中市警局交通大隊為充實警員騎乘警用大型重機的防護設備，特別在去年底編列285萬元預算，購買135套騎乘警用大型重機的相...

情人節行搶害台南警方難過 今天落網他後悔

陳姓失業中年男子，缺錢花用，情人節當天涉嫌騎腳踏搶走人手提包，內有1百多元，警方循線追查出陳得手後，故意繞遠路再回到家，...

影／史上最長寒假將結束 蘆洲警察威力擴檢上緊發條

因應學生寒假延長，新北市蘆洲警分局為防制街頭暴力及危險駕車、淨化轄內治安17日起連續3日規畫擴大臨檢勤務，首日查獲竊盜、...

泰拳館員工機車險路中沒電拳術高也沒輒 全靠桃警解危

桃園市兩位在泰拳館上班的泰籍人士，沒有注意到電動車的電量不足，昨晚下班行駛至新屋區梅高路、新榮路口時，車熄火停在車道，巡...

「腹黑神秘客」入侵雞場 員警纏鬥20分鐘制伏

1條保育類的黑腹錦蛇日前潛入苗栗縣通霄警分局白沙派出所後方的養雞場，想偷吃雞蛋，養雞場主人發現後報警求助，值班警員林智逸...

影／搓手哥遇警盤查雙手很有戲 被帶回派出所才知內情

台中市廖姓男子在15日清晨4時許，被巡邏警員發現在某銀行的自動提款機前徘徊，警員前往盤查，發現廖接受盤查時，一下雙手插口...

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。