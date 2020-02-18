罷韓總部接獲恐嚇信 警追出寄信人投郵筒

罷韓團體光復高雄總部昨天報警，表示接到揚言「炸割草、光復總部」信件，警方確認，這封信是寄信人以平信投入郵筒寄出，正依信件來源，追查可疑對象。

高雄市警新興分局表示，昨天下午2點多，接獲「光復高雄總部」葉姓主任通知，接到署名「何昇模」寄去的恐嚇書信，立即組成專案小組辦，另由鑑識人員將該信件封存帶回採證，依刑法恐嚇公眾罪嫌偵辦。

據了解，員警採證時，發覺這封信已經有不少人摸過，無法採得較清晰的指紋來比對寄信人身分，鑑識人員正化驗信件是否留下寄信人的DNA當中。

今天警方專案人員到高雄市左營區中華郵政公司高雄郵件處理中心，了解郵局收郵流程，發覺這封信是寄信人直接投入郵筒，到郵件處理中心以後，已經全混在一起，一時無法肯定這封信由哪個郵袋收去郵件中心，正設法了解收郵郵袋來向，追查寄信人從何處投信。

這封恐嚇信在罷韓連署書上，以紅筆寫著游汙穢字眼，最後並寫2／21持汽油「炸割草、光復總部等者（著）瞧」，還疑假借請全台灣人吃雞排的「何昇模」名義署名。

警方呼籲，即便立場不同，也應遵守法律的底線，不論是網路言語霸凌或是實體滋擾恐嚇行為，警方都將積極蒐集證據，依法嚴辦到底。