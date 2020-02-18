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影／桃園塑膠廠大火濃煙驚人 國道5公里外看見

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龜山區大湖路一家實業工廠鐵皮屋倉庫突然失火，熊熊大火燃燒猛烈，中山高北上4、5公里外看見，消防員全力灌救中。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區大湖路一家實業工廠鐵皮屋倉庫突然失火，熊熊大火燃燒猛烈，中山高北上4、5公里外看見，消防員全力灌救中。記者曾增勳／翻攝

桃園市龜山區大湖路一家實業工廠鐵皮屋倉庫今天下午突然失火，由於廠內堆置大量塑膠粉、塑膠油脂等原物料，大火燃燒不可收拾，剛好今天風大助漲火勢猛烈，由於塑膠原料在大火燃燒，散發大量黑色濃煙直衝天際，十分驚人，遠在國 1中山高北上4、5公里外看見，大火夾雜濃煙竄燒下，整個鐵皮屋工廠倉庫陷入大火猛燒全毀，桃園市消防局出動消防車輛和警消前往救援灌救滅火中，消防員初步回報無人員受困，仍將進一步調查。

桃園市龜山區大湖路一家實業工廠鐵皮屋倉庫突然失火，熊熊大火燃燒猛烈，中山高北上4、5公里外看見，消防員全力灌救中。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區大湖路一家實業工廠鐵皮屋倉庫突然失火，熊熊大火燃燒猛烈，中山高北上4、5公里外看見，消防員全力灌救中。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區大湖路一家實業工廠鐵皮屋倉庫突然失火，熊熊大火燃燒猛烈，中山高北上4、5公里外看見，消防員全力灌救中。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區大湖路一家實業工廠鐵皮屋倉庫突然失火，熊熊大火燃燒猛烈，中山高北上4、5公里外看見，消防員全力灌救中。記者曾增勳／翻攝

大火 消防員
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