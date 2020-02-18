田泥巴粘TT 九旬阿嬤無法拔腿喊救人

高雄市湖內區90歲謝姓阿嬤日前下田插秧除草，由於年事已高，雙腳踩在爛泥裡竟無法拔腿，矗立田中央的阿嬤喬了好多角度，也動不了，只有大聲呼救，所幸員警巡邏路過，與民眾協力救援，把阿嬤從泥濘中救起。

湖內警分局表示，湖街派出所副所長歐志昌、警員孫郁勛和陳宮萍巡邏時經過民權路24巷，見到一名男子不斷招手，男子說他散步時路過農田，發現老阿嬤站在田中央無法動彈，他不知如何幫忙，剛好看到警車，就趕緊求援。

湖街派出所員警合力把老阿嬤從泥濘的田裡攙扶起來，阿嬤好感謝。她說自己到田裡插秧，沒想到田泥巴太稠，兩隻腳都拔不開，她喬了好多角度都沒有用，只好喊救人」。