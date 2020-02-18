山路迴轉車墜5公尺深山谷 警方及熱心居民英勇救人

新竹縣五峰鄉日前發生遊客墜落山谷意外，台北市的聞姓女子載著母親及2名子女上山旅遊，行經羅平道路8.1公里處時，在倒車想掉頭時不慎滑落5公尺深的山谷，所幸在警方與附近居民合力之下，4人都順利返回路面。

警方表示，竹東警分局本月8日下午3點多接獲民眾報案，五峰鄉羅平道路8.1公里有一部自小客車墜落山谷，警方立即到場救援，到場時聞女及小孩已在居民幫助下順利脫困，但年約70歲的母親仍困於山谷，員警到場後立刻下到山谷幫忙救人，經過30分鐘後，順利將婦人救回路面，成功化解危險。

警方指出，聞女當天開車載母親及小孩到山上遊玩，行經五峰鄉羅平道路8.1公里處時，因發現路線錯誤，想迴轉掉頭，在倒車的過程中不慎滑落山谷，附近居民聽到巨響便出門查看，發現車子墜谷立刻報警請求協助，幸好車子墜落之處有一片竹林，車子才沒有繼續往下滑落。

聞女的母親因膝蓋受過傷無力攀爬，且驚嚇過度仍困於山谷，花園派出所副所長林占梅及警員顏屹彣到場後，隨即小心地走下5公尺深陡坡，來到受困的婦人身邊，與已經在婦人旁的熱心在地居民，合力協助老婦人爬上路面，並貼心將車內貴重物品也陸續送到路面。

聞女母親回到路面後，直說「很感謝你們欸」，一家人飽受驚嚇，所幸並無沒有明顯外傷，僅聞女母親嘴巴因車子墜落時，不小心咬到有一點流血。員警隨後也協助通知拖吊車，並護送他們下山。

竹東警分局呼籲民眾，五峰鄉山區道路多狹窄曲折，行駛時應謹慎小心，多注意路面狀況，才能避免意外發生。