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一套大型重機車衣2萬 中市警局花285萬替交警買新裝

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市警局交通大隊斥資285萬，替警員購買騎乘警用大型重機的全套車衣配備。圖／台中市警局提供
台中市警局交通大隊斥資285萬，替警員購買騎乘警用大型重機的全套車衣配備。圖／台中市警局提供

台中市警局交通大隊為充實警員騎乘警用大型重機的防護設備，特別在去年底編列285萬元預算，購買135套騎乘警用大型重機的相關設備，包括防護衣褲、安全帽、車靴、手套等裝備，希望讓警員騎乘大型重機時，更具安全性；台中使警局交通大隊表示，相關設備已從年初陸續發放到各單位，讓警員保護自身執勤安全之餘，也能一併提升服務品質。

台中市警局交通大隊表示，過去各警察機關因警用大型重機安全裝備價格昂貴，未普遍採購發放，市警局依內政部警政署2016年訂定「交通警察警用大型重型機車防護衣服式及標識規定」，在去年底1次性購足防護衣褲、安全帽、車靴及手套，以充實警用大型重機防護裝備，維護執勤員勤安全及專業形象。

台中市警局交通大隊表示，此次一共添購135套裝備，預算約為285萬元，包括防護裝123萬、安全帽81萬、手套17.5萬、車靴62.5萬。

台中市警局交通大隊表示，警用大型重機體積較汽車小，機動性相對較高，巡邏時發現路段壅塞，能立即至路口疏導交通，且大重機能行駛快速公路，除可執行快速公路巡邏外，倘接獲交通壅塞通報，亦能透過行駛快速公路迅速抵達現場進行疏處，此外，倘快速公路發生交通事故時，亦能透過派遣大重機馳抵現場進行事故處理，快速恢復現場交通秩序。

台中市交大隊長林沐弘強調，為維護員警騎乘警用大型重機機車穿著防護衣執勤安全；此次是全國首購整套警用大型重機安全裝備，提升員警執勤能見度，避免遭受車輛衝撞導致憾事發生，其購置及設計理念為全國警察機關首創，相關設備也在今年初發放到各單位，讓外勤警員使用。

台中市警局長楊源明說，此次全國首購整套警用大型重機安全裝備，在夜間執勤更添加其功能性，2020年台灣燈會交通疏導勤務派上用場；交通警察平日不分晝夜保護市民生命財產安全，也需一件執勤時維護安全的裝備，同時也期許警察同仁能更積極守護中市地區的治安、交通及為民服務工作。

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