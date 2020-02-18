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影／史上最長寒假將結束 蘆洲警察威力擴檢上緊發條
因應學生寒假延長，新北市蘆洲警分局為防制街頭暴力及危險駕車、淨化轄內治安17日起連續3日規畫擴大臨檢勤務，首日查獲竊盜、傷害通緝犯2件2人、毒品案1件3人、失聯移工3名，另取締交通違規10件、超載3件、危險駕駛測速照相32件。
此次專案勤務，並針對轄內釣蝦場、養生舘、卡拉0K、網咖等容易涉毒場所，執行大規模威力掃蕩，另設立多處路檢盤查點，以對外封鎖、對內掃蕩的勤務方式，防止聚眾打架案件發生。
蘆洲警分局長李忠萍表示，鑑於寒假即將結束，為有效防制街頭暴力、飆車歪風、淨化社會治安，刻不容緩，將以優勢警力持續對青少年易聚集場所執行威力掃蕩臨（路）檢勤務，有效壓制不法氣燄，展現警察打擊犯罪決心
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