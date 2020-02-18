婚顧揪出婚宴蟑螂 新人原諒不追究檢不起訴

林姓女子去年10月在新北市一家婚夜會館，未付禮金假裝新人親友，自行入座喝喜酒，還打包餐點離去，當時婚禮顧問發現異狀，揪出林女，最後林女道歉，新人原諒林女婚宴蟑螂行為，士林地檢署檢察官依職權不起訴。

林女去年10月12日中午，抵達汐止區一家婚宴會館，不認識新人也沒包紅包，假裝是新郎、新娘親友，趁機入座喝喜酒，直到下午2時許，林打包婚宴現場餐點，郭姓婚禮顧問發覺林女異樣，詢問新人林女是誰的親友，新人才發現，根本不認識手提餐點的林女，林女行為宛如婚宴蟑螂。

新人持婚宴現場監視器畫面，提告林女涉犯詐欺罪。林到案後坦承犯行，深感悔悟，經調解，與新人道歉，最後新人決定原諒林女白吃白喝行為。

檢察官審酌，林女無前科紀錄，且情節尚屬輕微，新人也表示不再追究。檢察官認為，林女經歷此教訓後當知警惕，對公共利益維護無礙，依照職權不起訴，以勵自新。