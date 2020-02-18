泰拳館員工機車險路中沒電拳術高也沒輒 全靠桃警解危
桃園市兩位在泰拳館上班的泰籍人士，沒有注意到電動車的電量不足，昨晚下班行駛至新屋區梅高路、新榮路口時，車熄火停在車道，巡邏員警經過時發現，先協助將車輛停到路邊，還幫忙送電動車輛回到拳館宿舍。
楊梅警分局埔頂派出所副所長周承緯、警員張靖儒於昨晚巡邏，看見電動機車停在路上，上前詢問，得知兩位泰籍人士下班後騎著電動車出去用餐，但沒注意機車電力不足，車熄火後沒動力無法騎乘。周承緯先開啟警車警示燈，並指揮交通先引導兩人把車停靠路邊，再協助他們推機車回宿舍，幸好有警方幫忙。
楊梅警分局長林信雄呼籲，開車出門前，應事先檢查車輛油量及各種功能是否正常，確保自身及他人行車安全。
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