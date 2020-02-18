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「腹黑神秘客」入侵雞場 員警纏鬥20分鐘制伏

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
1條保育類的黑腹錦蛇日前潛入苗栗縣通霄警分局白沙派出所後方的養雞場，被員警制伏。圖／警方提供
1條保育類的黑腹錦蛇日前潛入苗栗縣通霄警分局白沙派出所後方的養雞場，被員警制伏。圖／警方提供

1條保育類的黑腹錦蛇日前潛入苗栗縣通霄警分局白沙派出所後方的養雞場，想偷吃雞蛋，養雞場主人發現後報警求助，值班警員林智逸與替代役男林志翔據報，立即攜帶所內的捕蛇夾趕到現場，花了20分鐘終於將牠制伏；警方打趣說，這條「腹黑神秘客」被依現行犯逮捕，隨後通知通霄消防分隊外聘人員抓回隊部轉交縣府農業處，依相關規定辦理野放。

林智逸說，黑腹錦蛇沒有毒性，但體型不小，被捕的這條錦蛇直徑約6公分、長150公分，捕捉過程中牠頻頻作勢想攻擊，如不小心被牠咬到，也可能造成一定傷害，且黑腹錦蛇是保育類動物，2人捕捉時也會擔心可能對牠造成傷害，因此小心翼翼，花了20分鐘終於成功將蛇捕獲。

雞場主人對警方火速到場將蛇捕獲，十分感謝，表示如果晚發現將牠抓走，雞舍內的雞蛋可能已被偷食殆盡。

林智逸說，這處養雞場就在派出所後方，因此接到通報，基於為民服務，直接就近前往處理，且派出所也有一支捕蛇夾，正好可派上用場。

通霄警分局呼籲，今年為暖冬氣候且現已進入初春，各類爬蟲動物將出沒，民眾如見到蛇出沒，不論有無毒性，請勿嘗試捕捉，可請縣府主管機關派員到場協助，以免被咬傷，住家或家畜、家禽飼養場周邊可撒些石灰或架設漁網，以避免不速之客入侵。

1條保育類的黑腹錦蛇日前潛入苗栗縣通霄警分局白沙派出所後方的養雞場，被員警制伏。圖／警方提供
1條保育類的黑腹錦蛇日前潛入苗栗縣通霄警分局白沙派出所後方的養雞場，被員警制伏。圖／警方提供
1條保育類的黑腹錦蛇日前潛入苗栗縣通霄警分局白沙派出所後方的養雞場，被員警制伏。圖／警方提供
1條保育類的黑腹錦蛇日前潛入苗栗縣通霄警分局白沙派出所後方的養雞場，被員警制伏。圖／警方提供

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