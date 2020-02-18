影／搓手哥遇警盤查雙手很有戲 被帶回派出所才知內情

台中市廖姓男子在15日清晨4時許，被巡邏警員發現在某銀行的自動提款機前徘徊，警員前往盤查，發現廖接受盤查時，一下雙手插口袋，一下又搓手，或是雙手在胸前繞圈，引起警方注意帶回派出所，經後續調查才知廖疑有輕微身心障礙，遭家人通報為失蹤人口，廖雙手「很有戲」的原因是因天氣寒冷，久未進食，才會不斷移動雙手，警員得知後，也自掏腰包，幫廖買了早餐充飢，並聯絡家屬帶回。

台中市第三警分局健康所表示，警員李雲仁、張詩婕在15日清晨4時許巡邏時，在南區忠明南路銀行前，發現廖姓男子（35歲）在ATM前左顧右盼、神情不安，還不斷搓動雙手，一下雙手十指緊扣，一下又雙手轉圓圈，行跡相當可疑。

警方研判廖可能是詐欺車手，正等候指示取款，立即上前盤查，卻發現廖對於警方的詢問都答非所問，經使用人臉辨識系統比對後，發現廖已被家屬通報為失蹤協尋人口，仔細詢問才知道，因天氣寒冷又露宿街頭，廖不停搓動雙手是為了讓自己暖和起來。

得知原委後，警方將廖帶返派出所等候家人前來接回，警方不忍廖挨餓受凍，還自掏腰包買熱騰騰的早餐讓廖暖身、填飽肚子。