清晨不到10度老翁醫院外等開門險失溫 幸遇巡邏警送暖

桃園市年近7旬的徐姓老翁，今天清晨不知何故一個人蜷著身子，縮在寒流低溫的人行道長椅上，冷得不斷地發抖，還好宋屋派出所巡警經過發現，眼看老翁有失溫危險，上前協助讓他安全返家。

平鎮警分局宋屋派出所所長姚金寶表示，中央氣象局本周持續發布寒流特報，周三前全台都籠罩低溫中，徐姓老翁家住平鎮區山仔頂，據了解因長期化療身體不適，今天清晨家人還在熟睡，自己獨自搭車前往聯新國際醫院，到醫院外面時門診時間還早，於是一個人坐在院外長椅等候，清晨不到10寒風刺骨全身直打哆嗦。

警員吳曉玲、葉俊廷及陳俐安巡邏經過，見老翁臉色發白，恐有失溫危險，立即將老翁帶進附近超商休息，並掏腰包購買早餐及熱飲供老翁暖身，老人家面對員警詢問說不清楚住家地址和家人聯絡電話，員警只好先帶回派出所安置。