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漁船冒煙船員急噴滅火器 消防人員到場排煙化解危機
基隆市大武崙漁港今早有漁船失火，消防人員趕到現場時，船員已用乾粉滅火器把火撲滅，消防人員協助排煙，化解危機，未造成人員傷亡。
消防局上午表示，早上九點多「119」接獲大武崙漁港安檢所報案，指大武崙漁港內有漁船發生火警，立即派遣消防車10輛、救護車3輛、消防人員37人前往搶救。
消防人員抵達漁港，發現漁船疑似船艙機組起火冒煙，消防人員立即進行排煙，並預置水線準備滅火，由於船員先前有持乾粉滅火器噴灑，消防人員進入船艙查看，發現機房機組冒煙，已無火苗，協助排煙，確認不會復燃後收隊 。
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