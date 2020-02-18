轎車碰撞機車逃逸 警方將以行政處罰開罰單

林姓男子與朋友騎機車停燈紅燈，遭1輛黑色轎車自後撞上，林與朋友要求對方停車處理，不料，對方卻不停車，儘管在後來被攔下，仍再度逃離。林報警處理，警方表示因機車騎士未受傷，將通知肇事者到案後，以道路交通管理處罰條例開罰。

據了解，今天凌晨1點15分，林姓男子（20歲）騎機車在高雄市三民區大昌路與鼎力路口停等紅燈，遭黑色轎車碰撞，致車尾受毀，林姓男子和朋友要求對方下車處理，可是對方卻不理會，當綠燈亮起即開車離去。

林與朋友追上，不久攔下黑色轎車，對方開車窗爭執，林說要報警，對方便開車離去。林便與朋友到高雄市警三民二分局鼎山派出所報案。據悉，肇事車輛是1名李姓女子的轎車，警方電話通知未接電話，將通知車主與肇事者到案說明。

警方初步表示，這起追撞車機車禍，機車騎士僅機車後方損壞，警方將道路交通管理處罰條例62條第一條，裁罰1000元至3000元，因肇事者逃逸，另將吊扣駕照1至3個月。