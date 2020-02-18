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台中德化街民宅火警 母子3人受困被警消救出送醫

聯合報 / 記者陳宏睿/台中即時報導
台中市北區德化街透天民宅今天傳出火警有3人受困，警消順利接觸到受困民眾救出。圖／讀者提供
台中市北區德化街透天民宅今天傳出火警有3人受困，警消順利接觸到受困民眾救出。圖／讀者提供

台中市北區德化街透天民宅今天上午11時許傳出火警，據報有一家三口受困，警消獲報後前往救援，在住宅的5樓鐵皮加蓋接觸受困民眾，經查是一名媽媽帶著一對未成年子女，經警消確認安全無虞，詳細的起火原因，有待後續調查。

台中市消防局勤指中心表示，今天上午11時許接獲通報，北區德化街有透天建物冒煙，中心派遣中港、大誠、文昌、北屯等分隊，出動各式救災(護)車共17輛、50名人員、由小隊長梁文吉帶隊前往滅火。

經查，該建物為4樓透天厝，受困民眾在5樓的鐵皮屋加蓋，警消目前已順利接觸到受困的年約36歲媽媽及一對未成年6歲、4歲的子女，安全無虞，詳細的起火原因，有待後續調查。

台中市北區德化街透天民宅今天傳出火警有3人受困，警消順利接觸到受困民眾救出。圖／讀者提供
台中市北區德化街透天民宅今天傳出火警有3人受困，警消順利接觸到受困民眾救出。圖／讀者提供
台中市北區德化街透天民宅今天傳出火警有3人受困，警消順利接觸到受困民眾救出。圖／讀者提供
台中市北區德化街透天民宅今天傳出火警有3人受困，警消順利接觸到受困民眾救出。圖／讀者提供
台中市北區德化街透天民宅今天傳出火警有3人受困，警消順利接觸到受困民眾救出。圖／讀者提供
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