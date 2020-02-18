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三重重陽派出所新廳舍落成 市長隨堂考試新所長
新北市三重警分局重陽派出所新建廳舍今天上午舉行落成啟用典禮，市長侯友宜致詞時，突然把新就任不滿半年的派出所長施宗源請上台，雖以輕鬆玩笑口吻詢問認不認識轄區里長，但如同隨堂考試般，引起台下來賓笑了出來，還好所長認識轄內每個里長。
侯友宜說，重陽派出所是因應人口增加，從慈福派出所劃分出來的新單位，98年12月起租賃民宅辦公，每月租金要花38萬元，後來積極爭取預算及用地，才在三重集賢環保公園一隅興建完工，期許提供市民更優質生活環境，一定要把治安、交通、為民服務工作做好。
三重警分局指出，新建廳舍於去年12月19日驗收完成，為地上3層建築，面積達370.53坪，有效紓解辦公空間不足問題，新的重陽派出所已從集賢路遷移至三重區五華街369號，有需要重陽派出所提供服務的民眾，不要跑錯地點喔！
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