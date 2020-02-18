影／漁船船員左腳骨折 海巡頂9級陣風接駁就醫
「有船員骨折，請求救援！」今天凌晨3點，海巡署台南海巡隊接獲第六巡防區指揮部通報，在安平四草外3.5浬處海域一艘高雄籍漁船，有印尼籍船員受傷待救，海巡隊派遣巡防艇前往救援。
巡防艇接獲通報後立即趕往現場，4點多抵達曾文溪外5浬與高雄籍漁船光華昇號會合，現場風力4至7級，陣風9級，浪高約2至3公尺。
楊姓船長表示，漁工被絞網機繩索打到，經海巡人員檢視該漁工左腳開放性骨折須立即就醫，頂著惡劣風浪將其接駁至巡防艇上緊急後送就醫，於5點20分返回安平商港交由救護車送至台南市立醫院進行後續治療。
台南海巡隊說，海象瞬息萬變，呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，如發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援。
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